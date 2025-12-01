ಜಮೀನು ವಿವಾದ: ಸಹೋದರನ್ನೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಜಮೀನು ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೋರ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 1, 2025 at 12:14 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 12:19 PM IST
ಹಾಸನ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಸಹೋದರನನ್ನೇ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ದಯಾಕರ್ (48) ಹತ್ಯೆಯಾದವರು. ರಾಜಶೇಖರ್ (55) ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿ.
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ಹೋಬಳಿಯ ಸೊಂಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರ ಜಮೀನು ಗಲಾಟೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದಯಾಕರ್ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜಗಳವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಅರಕಲಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು. ಜಮೀನಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮೃತರ ಪುತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಯಾದ ದಯಾಕರ್ ಅವರು ತಮಗಿದ್ದ 20 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರಕಲಗೂಡು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ವಿವಾದಿತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಲ್ವರ್ ಮರವನ್ನು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕುಟುಂಬ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವವರೆಗೆ ಮರ ಕಟಾವು ಮಾಡದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಗಲಾಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಯಾಕರ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಖಾರದಪುಡಿ ಎರಚಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ರಾಜಶೇಖರ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಯಾಕರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತರ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಹೋದರ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅರಕಲಗೂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದು, ಶೋಧ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
