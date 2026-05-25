ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನನ್ನೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ತಮ್ಮ, ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್​

ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದೂ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

HAVERI MURDER ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಹತ್ಯೆ ANGANWADI HELPER MURDERED
ಮೃತ ಮಹಿಳೆ, ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 4:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಒಡಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಕನನ್ನೇ ತಮ್ಮನೋರ್ವ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗುಡ್ಡದ ಓಣಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ತಾರೀಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ 23 ವರ್ಷದ ಸುಮಾ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸವಣೂರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾಳ ತಮ್ಮ ಸಂಜಯ​ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪಟ್ಟಣದ ಶಿವಶಂಕರ್ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪತಿ ಜತೆ ವಾಸವಿರದೆ ಸುಮಾ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸುಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಂಜು ಜೊತೆ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಕನನ್ನು ತಾರೀಹಾಳದಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಸುಮಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ‌ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ‌ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ರೇವತಿ ಹೊಸಮಠ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ‌ ನಡೆಸಿದರು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೇವತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ; ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್​

TAGGED:

HAVERI
MURDER
ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಹಾಯಕಿ ಹತ್ಯೆ
ANGANWADI HELPER MURDERED
BROTHER MURDERED SISTER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.