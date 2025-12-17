ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದ ಅನುಮಾನ: ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು ಹೂತು ಹಾಕಿದ ಅಣ್ಣ
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸಲುಗೆಯಿಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನಪಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮನನ್ನೇ ಅಣ್ಣ ಕೊಂದು, ಹೂತು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 17, 2025 at 6:36 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಜತೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನೇ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು, ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದ ಘಟನೆ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನ ಆನವಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕನಕೊಪ್ಪ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರ (28) ಹತ್ಯೆಗೊಂಡವ. ಮಾಲತೇಶ (35) ಆರೋಪಿ. ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ (FIRನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ): ಕನಕೊಪ್ಪ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಮಾಲತೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮಾಲತೇಶನಿಗೆ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೊರಬ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜೇಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂಬುವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು.
ಮೃತ ರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಕನಕೂಪ್ಪ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದನು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸೆ. 08 ರಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋದವನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಆತನ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗೌರಮ್ಮ ತನ್ನ ಮಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಆನವಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಗೌರಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮಾಲತೇಶನ ಪತ್ನಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಕಿರಿಯ ಮಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ಸೊಸೆ ನನ್ನ ಪತಿ (ಮಾಲತೇಶ್) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಜೇಡಿಗೆರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಂಠಪೂರ್ತಿ ಕುಡಿಸಿ, ಆತನ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನಾ ಆತನನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಲು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೂತು ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆಗ ಗೌರಮ್ಮ ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಲತೇಶನನ್ನು ಫೋನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಾಗರ ಎಸಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಗೆರೆಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದವ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು - ತಾಯಿ: ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಕೃತ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, "ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸಹ ವೈಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಲುಗೆಯಿಂದ ಇರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಆತ ಯಾವಾಗ ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಂಚು ಇಳಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು" ಗೌರಮ್ಮ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಕೊಲೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಎಸ್ಪಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, "ಮಾಲತೇಶ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದರು ಸಹ ಆತ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೇಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಗೌರಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು. ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಲು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು. ಬಳಿಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಬೇಕೆಂದು ತಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತೋಟದ ಮನೆಗೆ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದಾಗ ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಲತೇಶನನ್ನು ಸದ್ಯ ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
