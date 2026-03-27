ETV Bharat / state

ಬಾಮೈದನನ್ನು ಕೊಂದು ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಂದು ಎಸೆಯುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಬಾವ

ತಂಗಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ರಂಜಿತ್‌ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಆತನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

Deceased person and Accused
ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 27, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆನೇಕಲ್(ಬೆಂಗಳೂರು): ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾವನೇ ತನ್ನ ಬಾಮೈದನನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಮೂಲದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಸೂರು ಮೂಲದ ರಂಜಿತ್ ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಂಜಿತ್ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಂಗಿಯ ಜೊತೆ ರಂಜಿತ್ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.

ಈಗಾಗಲೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ರಂಜಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಈ ವಿಚಾರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಸಂಸಾರ ಹಾಳಾಗಲು ರಂಜಿತ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ. ತಂಗಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಲು ರಂಜಿತ್‌ನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅದರಂತೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದ ಬಿಲ್ವಾರದಹಳ್ಳಿಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತಂದಿದ್ದ. ಬಿಲ್ವಾರದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ ಬಿಸಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಬಿಸಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಲೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕುಡಿದ‌‌ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯ ಆನೇಕಲ್ ಯಾರಂಡಹಳ್ಳಿಯ ಆರ್.ಕೆ.ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಬಳಿ ಗುರುವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಡಿಶಾ ಮೂಲದ ಸುನೀಲ್ (45) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ರಾತ್ರಿ ಸಹ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಡುವೆ ಕಿರಿಕ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಕುಡಿತದ ದಾಸನಾಗಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಗೋಣಿ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೊದೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೊದೆ ಬಳಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತದ ಚೀಲ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಭೇಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

BENGALURU
ಆನೇಕಲ್​ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
ಬಾಮೈದನನ್ನು ಕೊಂದ ಭಾವ
MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.