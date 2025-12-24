ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೇ ಕನ್ನ; ಸಹೋದರ, ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಅರೆಸ್ಟ್
ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆಗೇ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಗುರುತು ಪತ್ತೆಯಾಗಬಾರದೆಂದು ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸಿ ಸಹೋದರಿಯ ಮನೆಗೇ ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಆತನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರದ ಇಲಾಹಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದರೋಡೆಕೊರರು, ಆಕೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿ, ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಬಂಗಾರ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ದೋಚಿದ್ದರು.
ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ 50 ವರ್ಷದ ಮುಬಾರಕ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದರು. ದರೋಡೆ ನಡೆದ 11 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 54 ವರ್ಷದ ಇನಾಯತ್ ಪಾಷಾ, ಆತನ ಪುತ್ರರಾದ 25 ವರ್ಷದ ಶಾರುಖ್ ಪಾಷಾ ಹಾಗೂ 24 ವರ್ಷದ ಸಾಹಿಲ್ ಪಾಷಾ ಬಂಧಿತರು.
ಮುಬಾರಕ್ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ಸಿರಾಜ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲಾಹಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರ ಪತಿ, ಮಗ, ಸೊಸೆ, ಮಗಳು, ಅಳಿಯ ಅಜ್ಮೇರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಬಾರಕ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು. ಇದೇ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರನ್ನು ಆಕೆಯ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಸಾಹಿಲ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುಖಕ್ಕೆ ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೊರನೊಬ್ಬ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂಗಾಡದಂತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ, ಹಗ್ಗದಿಂದ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ. ಸಾಯಿಸುತ್ತಾರೆಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು, ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 451 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 819 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 60 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂಧಿತ ಮೂವರು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ನಗರ ವಿಲೇಚರ್ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಮುಬಾರಕ್ ಆರೋಪಿ ಇನಾಯತ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ. ಇನಾಯತ್ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಪುತ್ರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ, ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ 451 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ, 819 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ವೃತ್ತದ ಸಿಪಿಐ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
