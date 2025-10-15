ETV Bharat / state

ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಕ್ಲಿಪುರ-ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ತೊಂದರೆ

ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕ್ಲಿಪುರ-ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿದೆ.

BRIDGE FLOODED
ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಕ್ಲಿಪುರ-ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 15, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕ್ಲಿಪುರ-ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸೇತುವೆ ಜನರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.‌ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾದರೆ ಮಸಲಹಳ್ಳ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿದು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಂಕ್ಲಿಪುರ-ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿ ಜನ ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಸೇತುವೆ ದಾಟುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತವಾದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಂತೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ: "ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ಸಂಕ್ಲಿಪುರ - ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಲಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 30ರಿಂದ 40 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಸೇತುವೆ ದಾಟಿ ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಸುರಿದು ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡರೆ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ‌ಜನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಳೆಯಾದರೆ ಮಸಲಹಳ್ಳ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅಡಿಕೆ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇತುವೆ ಕೆಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, 4 ಅಡಿ ಎತ್ತರಿಸಿದರೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಗಮ ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಲತೇಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

bridge flooded
ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು (ETV Bharat)

ರೈತ ಗಜೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತೆರಳಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸುತ್ತಿಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಸಂಚರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಕ್ಲಿಪುರದಿಂದ ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತ ಆಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳ ತುಂಬಿದರೆ ಸಂಚಾರ ಬಂದ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ‌ ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

bridge flooded
ಜಲಾವೃತಗೊಂಡ ಸೇತುವೆ (ETV Bharat)

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತಗೊಂಡರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಂಚರಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಸೇತುವೆ ದಾಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅವಾಂತರ, ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು, ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಭತ್ತ

ಧಾರವಾಡ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಜಲದಿಗ್ಬಂಧನ

TAGGED:

DAVANAGERE
ಸಂಕ್ಲಿಪುರ ಗುಳ್ಳದಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ
SANKLIPURA GULLADAHALLI BRIDGE
BRIDGE FLOODED DUE TO RAIN
BRIDGE FLOODED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಓದಿದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ: ಆದರೀಗ 20 ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿಕ!; ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಏನು?

ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ & ಎದೆಯುರಿಯಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪರಿಹಾರ!

ಇದು ಅಜ್ಜಿಯ ಸಕ್ಸಸ್​ ಸ್ಟೋರಿ.. ವಯಸ್ಸು ಜಸ್ಟ್​ 78; ಎರಡರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗ 70 ಎಮ್ಮೆಗಳ ಸಾಕಣೆದಾರೆ; ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ!

ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: NWKRTC ಯಿಂದ 310 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್, ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.