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ರಾಯಚೂರು: ಶಾಲಾ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್​ಡಿಎ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ

ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Lokyukta raid on FDA in Raichuru DDPI office
ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಎಫ್​ಡಿಎ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 3:58 PM IST

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ರಾಯಚೂರು: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ ಎಫ್ ಡಿಎಯೊಬ್ಬರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ(ಡಿಡಿಪಿಐ) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Lokyukta raid on FDA in Raichuru DDPI office
ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್​ಡಿಎ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ (ETV Bharat)

ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಅವರು 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Raichuru DDPI office
ರಾಯಚೂರಿನ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿ (ETV Bharat)

ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಒಟ್ಟು ₹40 ಸಾವಿರ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ದೂರುದಾರ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ರಾಂಪುರ ಈಗಾಗಲೇ ₹25 ಸಾವಿರ ಪಾವತಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ₹15 ಸಾವಿರವನ್ನು ಇಂದು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಅವರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Lokyukta raid on FDA in Raichuru DDPI office
ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್​ಡಿಎ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ (ETV Bharat)

ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಶಾಲೆಯ ನವೀಕರಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ಲಂಚದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಇಂದು

Lokyukta raid on FDA in Raichuru DDPI office
ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್​ಡಿಎ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ (ETV Bharat)
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳಾದ ಪಾವಡ ಮತ್ತು ರವಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ದಾಳಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

RAICHURU
ಎಫ್​ಡಿಎ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ
LOKYUKTA RAID

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