ಪ್ರಿಯತಮೆ ದೂರಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ: ಆಕೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆ ಮುಂದಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಕಿಡಿಗೇಡಿ
ಯುವತಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಗಂಭೀರವಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 3:58 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರಿಯತಮೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಆಕೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆ ಮುಂದಿದ್ದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೀರೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಂದನ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಯ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಭಾಗಶಃ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯುವತಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸುನೀಲ್ ಎನ್. ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ (ಗಂಭೀರವಲ್ಲದ ಪ್ರಕರಣ) ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರುದಾರ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಯುವತಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಳು. ಆ ಯುವತಿ ಹಾಗೂ ನಂದನ್ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ನಂದನ್ನಿಂದ ಯುವತಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನ ಸಹಿಸದ ನಂದನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಕೆ ವಾಸವಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯ ಈ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಭಯಗೊಂಡ ಮನೆಯವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಸ್ಕೂಟರ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ಗೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಎನ್ಸಿಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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