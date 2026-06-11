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ಜೇನು ಕೀಳಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಶವ ಪತ್ತೆ: ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಾವ ಅರೆಸ್ಟ್​​

ಜೇನು ಕೀಳಲು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಾವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಾಲಕ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ತೊರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 5:37 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಾವನ ಜೊತೆ ಜೇನು ಕೀಳಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಲಚ್ಚೆನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಾವನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿ ನಾಯ್ಕ ಎಂಬವರ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಯ(7) ಮೃತ ಬಾಲಕ. ತಾವರೇನಾಯ್ಕ(40) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ.

ಜೂನ್ 9ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಮಾವ ತಾವರೇನಾಯ್ಕ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ಯ ಜೇನು‌ ಕೀಳಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾದರೂ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಜಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಜೂನ್ 10ರಂದು‌ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೊರೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಆದಿತ್ಯನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾವರೇನಾಯ್ಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಶಶಿ ನಾಯ್ಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ತಾವರೇನಾಯ್ಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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DAVANAGERE
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