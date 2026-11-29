ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಲೆನಾಡಿನ ಕುವರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ
ಎಸ್ಜಿಎಫ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 29, 2026 at 12:48 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಾಲಕನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ್. ಈತ ಎಸ್ಜಿಎಫ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಬಾಲಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗುರುಪುರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಚಿರಾಗ್ ಮತ್ತು ಶೃತಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ. ಈತ ಗುರುಪುರದ ಬಿಜಿಎಸ್ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 14-17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಬಾಲಕ - ಬಾಲಕಿಯರ ಎಸ್ಜಿಎಫ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಅಕ್ಷಯ್ ಗುರುಪುರದ ಅಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಸ್ಜಿಎಫ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದನು. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಈತ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ (Minus 20)- 20 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ನ ಲೂದಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಮೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಎಂಬಂತೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆ, ಅಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರಾಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಿಟಿ ಕರಾಟೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನೋದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಾಲಕ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಡೆಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 14 ರಿಂದ 17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಿತಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕ-ಬಾಲಕಿಯರ ಕರಾಟೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗುರುಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು 20 ಕೆ.ಜಿ ಒಳಗಿನ ತೂಕದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈತ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಗಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮ ತಂದಿದೆ. ಬಾಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪದಕ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಾರೈಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಅಕ್ಷಯ್ ತಂದೆ ಚಿರಾಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮಗ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸುವ ಶ್ರೇಯಸ್, ದಿಗಂತ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನನ್ನ ಮಗನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲೆವಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್ನಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್: ಕರಾಟೆ ಗುರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಕ್ಷಯ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರಾಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಷಯ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಸಹ ಗೆದ್ದು ಬರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲುವೆ: "ನಾನೀಗ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕರಾಟೆ ಗುರುಗಳು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಾಟೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಟವಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
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