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ಕಲಬುರಗಿ: ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ದಾರುಣ ಸಾವು

ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

BOY STUCK IN CAR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 4, 2026 at 3:51 PM IST

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ಕಲಬುರಗಿ: ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ತೋನಸಹಳ್ಳಿ(ಎಸ್) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೃತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಸವಪ್ರಭು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ್​ ಮುತ್ಯಾ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವೇಳೆ ಪಾಲಕರು ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಸವಪ್ರಭು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಕಾರಿನ ಕೀಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಟವಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಕಾರಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ ಬಾಲಕ, ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ಕಾರಿನ ಲಾಕ್ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕ: ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದ ವಸ್ತುವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಾಲಕ ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಬಳಿಕ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕುಟುಂಬದವರು, ಕಾರಿನೊಳಗೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಡಿಕ್ಕಿಯೊಳಗೆ ಹುಡುಕುವ ಯೋಚನೆಯೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಡಿಕ್ಕಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಬಾಲಕ ಪತ್ತೆ: ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಕಾರಿನ ಡಿಕ್ಕಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಬಾಲಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನು. ಈ ಘಟನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವು ಶಹಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ವಾಹನದ ಕೀ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸಿ- ಪೊಲೀಸರ ಸಲಹೆ: ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ವಾಹನದ ಕೀ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ 7 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವು

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TRAGEDY IN KALABURAGI
BOY DIES IN CAR TRUNK
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಬಾಲಕ ಸಾವು
KALABURAGI
BOY STUCK IN CAR

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