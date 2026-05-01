ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದುರಂತ: ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚನೆ, 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ
ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ.
Published : May 1, 2026 at 7:30 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದ ನಗರದ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 7 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವಿವರಣೆ ಪಡೆದು, ತುರ್ತಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಸ್ಥಳೀಯ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು 7 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 7 ದಿನಗೊಳಗಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೋಹನ್ ಕೆ. ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 4 ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಷರತ್ತು, ನಿಬಂಧನೆಗಳೇನು?:
- ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ಕಟ್ಟಡದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ವರ್ಷ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
- ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಂಭವನೀಯ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು.
- ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡವನ್ನಾಗಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವುದು. ಆಯಾ ಇಲಾಖೆ/ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿ ನೀಡುವುದು.
- ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
- ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವುದು.
- ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತೆ? ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸದೇ ಇರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಜೀವಿತಾವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
