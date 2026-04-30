ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿತ; ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BOWRING HOSPITAL COMPOUND COLLAPSE
ಬೌರಿಂಗ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
Published : April 30, 2026 at 10:32 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದು ದುರ್ಮರಣಕ್ಕೀಡಾದ ಏಳು ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ ವೇಳೆಗೆ ಏಳೂ ಜನರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಹಜ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣ (ಯುಡಿಆರ್) ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಗೆ ಬೌರಿಂಗ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಪಕ್ಕದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಅಬ್ದುಲ್​ ಹಕ್ (52), ಫಯಾಜ್​​ ಅಹ್ಮದ್​(39), ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮುಸಾವೀರ್ ಬೇಗಂ​(6), ಕೇರಳದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದ ಲತಾ (57), ಸ್ಮಿತಾ (47), ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮೊಹಮದ್ ಸಲಾವುದ್ದಿನ್​ ಅನ್ಸಾರಿ (36) ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸೋಂನ ನಸೀಮುಲ್ಲಾ (19) ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಪ್ರೀತಿ (51), ಸಿಜಾ (45) ಹಾಗೂ ಮಾಯಾ (51) ಎಂಬ ಮೂವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಭೇಟಿ: ನಾನು ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕೆಡಿಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್​ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಕಮೀಷನರ್​ ಇಮ್ಮಡಿಯಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ಜಿಬಿಎ ಕಮೀಷನರ್​ ಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್​ ಅನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಕನಕಪುರದಿಂದ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 50 ಕಡೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಮರಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದೋಗಿವೆ. ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಬರುವಾಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರು. ಈ ರೀತಿ 7 ಜನರ ಡೆತ್​ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್​ ವೆಂಡರ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೇರಳದವರು, ಒಂದು ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, 6 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಕೂಡ ಇದೆ.

ಕೇರಳದಿಂದ ಬಂದವರು ಪಾಪ ಟೂರ್​ ಅಂತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರು. ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದರಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾದವರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟು 66 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬೌರಿಂಗ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ​ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು.

ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್​ ಅರ್ಷದ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ರಿಜ್ವಾನ್​ ಅರ್ಷದ್​ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಈ ಗೋಡೆ 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತನಿಖೆಗೂ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾದದಿಂದ ಬೇಗ ತನಿಖೆ ಮುಗಿದು ವರದಿ ಬರಲಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಧನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದುಃಖಕರ ವಿಷಯ 70, 80, 100 ವರ್ಷದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಪೌಂಡ್​ ಕೇವಲ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನು, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್​ ಅಶೋಕ್​ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಿಜ್ವಾನ್​ ಅರ್ಷದ್​, ಈ ದುಃಖದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಮನವಿ ಮಾಡುವೆ. ಈ ಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.

