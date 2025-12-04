ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವ : ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು: ಸಿಪಿವೈ ಮಾಹಿತಿ
ಡಿ. 6 ರಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪಿ.ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
Published : December 4, 2025 at 3:10 PM IST
ರಾಮನಗರ: "ಬೊಂಬೆನಗರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪಿ. ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕಲೆಗಳ ತವರೂರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್ ಡಿ. 6ರ ಶನಿವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ" ಎಂದರು.
"ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು, ಯುಗಾದಿವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಮನರಂಜನೆ, ನಾಟಕ, ಜಾತ್ರೆ, ಹಬ್ಬ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಬರತೊಡಗಿತು. ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತರಬೇಕೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ".
"ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಾಸುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಯೋಗಾಸನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನನಗೆ ನಾನೇ ಬೌಂಡರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ: ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಾನೇ ಬೌಂಡರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂದ ಶಾಸಕ "ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದರು. "ಅತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಕೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕನಕೋತ್ಸವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಉತ್ಸವ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮೋತ್ಸವ ಹಾಗು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಕನಕೋತ್ಸವ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ನೋಡೋಣ" ಎಂದರು.
