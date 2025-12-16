ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 16, 2025 at 6:38 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 5 ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಫೋಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಮೇಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾಂಬ್​ಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋಟಿಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಇಮೇಲ್​​ಗೆ ಡಿ.14ಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಐಎಸ್ಐ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಡಿವಿಜನ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಡಿಎಂಕೆ 2016 ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಐದು ಬಾಂಬ್ ಇಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೀಲವಂತ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಉಮಾಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳ, ಶ್ವಾನದಳದ ಮೂಲಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ-ಡಿಸಿ: "ಡಿ.14 ರ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ. ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಸ್ಪಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್‌ನವರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಐಡಿಯಿಂದ‌ ಈ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಐಡಿಗೆ ಈ ಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಭಯಪಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ಹುಸಿ ಕರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಮಕೂರು, ವಿಜಯಪುರ, ಗದಗ, ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಹುಸಿ ಬಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು.

