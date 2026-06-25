ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ
ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 25, 2026 at 5:40 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್, 'ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್' ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್'ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನ – ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ: ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕಪ್ಪು ಟೀ-ಶರ್ಟ್, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್, ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ನೆರದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾವಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಟನನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ: ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. 'ಆ್ಯನ್ ಈವಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್' (An Evening with Shah Rukh Khan) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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