ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA SHARUKH KHAN IN MANGALURU ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ SHARUKH KHAN VISITS MANGALURU
ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 25, 2026 at 5:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

​ಮಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್, 'ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್' ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಇಂದು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏರ್​ಪೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್'ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿರುವ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

​ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗಮನ – ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ: ​ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಿಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕಪ್ಪು ಟೀ-ಶರ್ಟ್, ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಜಾಕೆಟ್, ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಸನ್‌ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ನೆರದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಕೈಬೀಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

​ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾವಲು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಟನನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.

​ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ: ​ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. 'ಆ್ಯನ್ ಈವಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್' (An Evening with Shah Rukh Khan) ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಟೀಸರೇ ಅದ್ಭುತ, ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​​ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೈಟ್ ಕೊಡಲು ಶ್ರದ್ಧಾರ 'Eetha' ರೆಡಿ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
SHARUKH KHAN IN MANGALURU
ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
SHARUKH KHAN VISITS MANGALURU

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.