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ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್​: ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಮಾತು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ಪ್ರದರ್ಶನ

'ಆನ್ ಈವಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

DAKSHINA KANNADA MANGALURU ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಆನ್ ಈವಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 7:52 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: "ಎಂಚಾ ಉಲ್ಲಾರ್?" (ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ?) ಎಂದು ತುಳುವಿನಲ್ಲೇ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ಶಾ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಮಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ತಾವು ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ ಬಾಲ್ಯದ ಅಪರೂಪದ ಫೋಟೋವನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಅವರು, "ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಬಾಲ್ಯದ ಏಕೈಕ ಫೋಟೋಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಗರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಆನ್ ಈವಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯವರೆಗೆ ಜನರು ನೀಡಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜನರು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಿಯಾನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಮರೀನಾ' ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.

ಮಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ ನಂಟು: ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ನಾನು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿನ ನೆನಪುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಾತ ಆಗಿನ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರಗಳಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಲು ಆಸೆ: ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ತಮ್ಮನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಈ ಬಾರಿ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೊಸ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ ಅವರು, ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿಯೂ ಮಂಗಳೂರಿನ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರೋಹನ್ ಅವರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿದ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರುಚಿಕರವಾದ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಸವಿಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕರತಾಡನ ಮೊಳಗಿತು.

ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಂದೇಶ: ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾರುಖ್​ ಖಾನ್​, ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಿಂದಲೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡಬೇಡಿ. ಜನರು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಡಿ" ಎಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದರು.

"ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟೇ ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್: ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು, ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಮಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

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TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
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ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
ಆನ್ ಈವಿನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್
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