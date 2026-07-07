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ದೇವನಹಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ, ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹರಿದು ಯುವಕ ಸಾವು

ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹರಿದು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

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ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 8:55 PM IST

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ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲೂಕಿನ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೋರ್ವಳ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹೊರವಲಯದ ಚಿಕ್ಕಸಣ್ಣೆ ಡಾಬಾ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಗುಡಿಬಂಡೆ ಮೂಲದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಉಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತಾತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಉಗನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಮೃತದೇಹ ಕಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಮಗಳ ಶವ ಕಂಡ ತಾಯಿ ತೀವ್ರ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ - ಗಂಗಾವತಿ: ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆತನ ದೇಹ ಛಿದ್ರವಾದ ಘಟನೆ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೃತ ಯುವಕನನ್ನು ಕಾರಟಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಆರಳಿ ಓಣಿಯ ಕೂಲಿಕಾರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಡ್ಡಿ (26) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ರೈಲು ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ರವಿಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ, ಶಿವಕುಮಾರ, ರವಿಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಬಳಿಕ ರವಿಚಂದ್ರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆಂದು ರೈಲು ಹಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರಟಗಿಗೆ ಬರುವ ರೈಲಿಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರ ತಕ್ಷಣ ರೈಲಿನಿಂದ ಶಿವಕುಮಾರನನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ರೈಲು ಶಿವಕುಮಾರ ಮೇಲೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋದ ಪರಿಣಾಮ ರುಂಡ-ಮುಂಡ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ರೈಲಿನ ಅಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆಯಲು ಹೋದಾಗ ರಭಸಕ್ಕೆ ರವಿಚಂದ್ರನಿಗೂ ಕೈಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಗಂಗಾವತಿ ಉಪವಿಭಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಗಾವತಿ: ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮೈಮರೆತು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ರೈಲು ಹರಿದು ಮೂವರು ಯುವಕರು ಸಾವು!

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