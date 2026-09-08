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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಡಾರ್ಕ್​ ಸ್ಟೋರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ; ₹1.43 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕು ವಶಕ್ಕೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್​ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 5:48 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಔಷಧ, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್​ ವೇದಿಕೆಗಳ ಡಾರ್ಕ್​ ಸ್ಟೋರ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 1.43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಂದೊಡ್ಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

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ದಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಔಷಧಗಳು (ETV BHARAT)

ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಲೇಬಲ್​, ಲೇಬಲ್​ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಔಷಧ ಮಾರಾಟ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ತಂಡಗಳು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪತ್ತೆ: ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ಅಮೆಜಾನ್​ ಬಿಎಲ್​ಆರ್​ 6 ಡಾರ್ಕ್​​ ಸ್ಟೋರ್​ನಲ್ಲಿ 14 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಲೇಬಲ್​ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು 10 ಲಕ್ಷ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು 2.54 ಲಕ್ಷದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಆನೇಕಲ್​ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮೆಜಾನ್​ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 19 ಲಕ್ಷದ ತಪ್ಪಾಗಿ ಲೇಬಲ್​ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಹಾರ, 13 ಲಕ್ಷದ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು 1.57 ಲಕ್ಷದ ಲೈಸನ್ಸ್​ ಇಲ್ಲದ ಔಷಧಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

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ಸ್ಟೋರ್​ಗೆ ಸೀಲ್​ (ETV BHARAT)

ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಲೇಬಲ್​ ಹಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಚಿವ ಖಾದರ್​ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್​ಬಿಆರ್​ ಲೇಔಟ್​ನಲ್ಲಿನ ಸಪ್ತಾ ಬಜಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್​​, ಚಿಕನ್​ ಪ್ಯಾಟೀಸ್​, ಕೂಕೀಸ್​, ನಟ್ಸ್​, ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು, ಪನೀರ್​ ಎಗ್ಸ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ ತಾಣದ ವಿತರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

ಲಿಂಗರಾಜಪುರಂನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಘಟಕದಲಲ್ಲಿ 56 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಘಟಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಇನ್ಸ್​ಟಾಮಾರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 42 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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