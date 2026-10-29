ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೇವೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 30 ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಣಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಈ ಪ್ರಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 2:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾಯಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಎಣಿಕೆ (APC) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 30 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆರಂಭದ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಹತ್ತಿದಾಗ ಅವರ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೀಡಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ..
ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದಟ್ಟಣೆಯಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು- ನಿಲ್ದಾಣ ಗುರುತಿಸಲು ಬೇಕಾದ ದತ್ತಾಂಶ: ಪ್ರತಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಎಪಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯು, ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನೈಜ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಮವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿವಿಧ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಮಾದರಿಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದಿದೆ.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 30 ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು, ಟಿಕೆಟ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನೆರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಉಪಯುಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಬಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಆಧಾರಿತಯೋಜನೆಯತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಬಸ್ಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
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