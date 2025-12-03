ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ 5,700 ಇವಿ ಬಸ್ ಮಂಜೂರು: ಈಗಾಗಲೇ 1,221 ಇವಿ ಬಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಫೇಮ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಬಸ್ಗಳ ಪೈಕಿ 1,221 ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 3, 2025 at 6:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಫೇಮ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 5,700 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು (ಇವಿ) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 1,221 ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಸದರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 5,700 ಇವಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,221 ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ನಗರಗಳ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಆಶಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಭೂಪತಿರಾಜು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
India is rapidly moving towards sustainable mobility under PM Shri @NarendraModi Ji with Bengaluru benefiting the most.— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) December 2, 2025
In response to my question in Lok Sabha today, GoI informed that over 21,000 electric buses have been awarded through the FAME schemes and PM E-Drive. Of… pic.twitter.com/Bmski7fGcT
ಒಟ್ಟು ಫೇಮ್-1 ನಲ್ಲಿ 425, ಫೇಮ್ -2 ನಲ್ಲಿ 6,862, ಪಿಎಂ ಇ- ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ 13,800 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಫೇಮ್- 2ನಲ್ಲಿ 1,221 ಪಿಎಂಇ ಡ್ರೈವ್ನಲ್ಲಿ 4,500 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 1,221 ಬಸ್ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ರ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13 ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇವಿ ಬಸ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟುನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಸಿಸಿ ಮಾದರಿಯಡಿ ಬಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚಾಲಕರ ನೇಮಕ ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಗಮದಿಂದ ಕೇವಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು (ಕಂಡಕ್ಟರ್) ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಪರೇಟರುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಇವಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13,000 ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಕೇವಲ 321 ಬಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡಿವೆ. FAME II, & CESL, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ GCC Operators ಅವರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಯುವ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 200 ಇವಿ ಬಸ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ಕುಸುಮ್ ಬಿ' ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ಸೋಲಾರ್ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗೆ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ