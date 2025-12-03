ETV Bharat / state

ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಗೆ 5,700 ಇವಿ ಬಸ್ ಮಂಜೂರು: ಈಗಾಗಲೇ 1,221 ಇವಿ ಬಸ್​ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಫೇಮ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದ ಬಸ್​ಗಳ ಪೈಕಿ 1,221 ಬಸ್​ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 3, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಫೇಮ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಪಿಎಂ-ಡ್ರೈವ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ 5,700 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್​ಗಳನ್ನು (ಇವಿ) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 1,221 ಬಸ್​ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಸದರು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 5,700 ಇವಿ ಬಸ್​​ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1,221 ಬಸ್​ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 21 ಸಾವಿರ ಇವಿ ಬಸ್​​ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆ ನಗರಗಳ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಆಶಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಭೂಪತಿರಾಜು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು ಫೇಮ್-1 ನಲ್ಲಿ 425, ಫೇಮ್ -2 ನಲ್ಲಿ 6,862, ಪಿಎಂ ಇ- ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ 13,800 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಫೇಮ್- 2ನಲ್ಲಿ 1,221 ಪಿಎಂಇ ಡ್ರೈವ್‌ನಲ್ಲಿ 4,500 ಬಸ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 1,221 ಬಸ್​ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್​ಡಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ರ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಇವಿ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13 ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಇವಿ ಬಸ್​ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇವಿ ಬಸ್​ಗಳು ಕೆಟ್ಟುನಿಲ್ಲುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಸಿಸಿ ಮಾದರಿಯಡಿ ಬಸ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಚಾಲಕರ ನೇಮಕ ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಗಮದಿಂದ ಕೇವಲ ನಿರ್ವಾಹಕರು (ಕಂಡಕ್ಟರ್​) ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನೂ ನೇರವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಪರೇಟರುಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಇವಿ ಬಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 13,000 ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್​ಗಳು ಕೇವಲ 321 ಬಾರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡಿವೆ. FAME II, & CESL, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ GCC Operators ಅವರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರ ತರಬೇತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

