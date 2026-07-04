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ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ; ಸ್ಥಿರ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಬದಲು ಡೈನಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಈವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಕ್ಯೂ ಆರ್​ ಕೋಡ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಡೈನಾಮಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ​

File photo
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS and ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 4, 2026 at 2:52 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹಳೆಯ/ಸ್ಥಿರ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ (ಇಟಿಎಂ)ಗಳ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ದಿನದ ಪಾಸ್ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಚಾಲೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ನೂತನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಧಾರಿತ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪಾವತಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಲು ನಗದು ರಹಿತ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿಗಮದ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 2021ರಿಂದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್‌ ಕೋಡ್‌ ಆಧಾರಿತ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಯದ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಲೆದೋರಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದವು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾರ್ಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ವಾಹಕರ ಬಳಿಯಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಷಿನ್ (ಇಟಿಎಂ)ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಹಣ ಸ್ವೀಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಳಕಂಡ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ..

  • ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟಿಎಂ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶವಾಗುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
  • ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ (Static) ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
  • ನಿರ್ವಾಹಕರ (ಕಂಡಕ್ಟರ್) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್‌ಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಡಿ.
  • ಇಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ.
  • ಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದೆ.

ಇಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶವಾಗುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣ ತಪ್ಪು ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಖಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ, ನಿಖರ ಹಾಗೂ ತೊಂದರೆರಹಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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