ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು BMRCL ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಇಷ್ಟು!
ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ₹126ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 9:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್)ವು ತನ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಹಂತ 3 'ಎ' ಸರ್ಜಾಪುರ-ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ(ಡಿಪಿಆರ್) ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ನಗರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2033ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್ ಯೋಜನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯದ ದರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 3 'ಎ' ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಆಂತರಿಕ ಆದಾಯ ದರ ಎಷ್ಟು ಬರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಹಾಗೂ ನಷ್ಟವೆಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 3ಎ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ 2033ರ ವೇಳೆಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ ದರವು ₹10ರಿಂದ ₹14ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ದರವು ₹126ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್, 2033ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 6.44 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸಂಚರಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,164 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಬಹುದೆಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ ಆದಾಯವೂ ಹರಿದುಬರಬಹುದೆಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿರುವ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಯೋಜನೆಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ದರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರವು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ಮೆಟ್ರೋ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ವೆ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ದರ ನಿಗದಿ ಸಮಿತಿ'ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೂ ಬಳಿಕ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮತಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಶೇ.5ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪಾರದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದರವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲ ದರ ನಿರ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ (ಎಫ್ಎಫ್ಸಿ) ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿ (DPR)ಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 37.8-ಕಿ.ಮೀ ಸರ್ಜಾಪುರ-ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಹಂತ 3A) ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ಹಬ್ ಆಗಿರುವ ಸರ್ಜಾಪುರವನ್ನು ಉತ್ತರದ ಹೆಬ್ಬಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದ್ದು, ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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