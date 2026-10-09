ಹಾವೇರಿ: ಮೂರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೋಶಾಲೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಅನಾವರಣ
ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಂಬೀಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೋಶಾಲೆ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
Published : October 9, 2026 at 11:41 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಮೂರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೋಶಾಲೆ ನೀಲನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಕನ್ನೇರಿಮಠದ ಅದೃಶ್ಯ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವು ತಂದು ಗೋವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೂರು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೋಶಾಲೆ ನೀಲನಕ್ಷೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂತು. ಗೋವುಳನ್ನು ಅಕ್ರವಾಗಿ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋರಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾತ್ತದೆ. ಗೋವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗೋ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ತಾಯಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೇ ಗೋಮಾತೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಇಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಎಂದು ಗೋಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕನ್ಹೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳು, "ದನ ಕಾಯೋದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸ. ರೈತರನ್ನು ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬೇಡ, ರೈತನನ್ನೇ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ರೈತರು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಯೋಗಿಗಳು ಆಗಿ.
ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಿದವರಿಗಿಂತ ನಿಜವಾದ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ರೈತ. ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಡಿ, ಪ್ರಯೋಗಶೀಲರಾಗಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ತಯಾರಿಸಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ" ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಗಡಿ ಮಠದ ಗುರುಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, "ರೈತರಿಗೆ ನೀರು, ಕರೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತಹ ತಾಕತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ರೈತರೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾದರೆ ನಮಗ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬಂದಿದೆ. ಬರೀ ನೌಕರಿ ಅಂತಾ ನೌಕರಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೌಕರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದೆ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರೈತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು ರೈತನೇ. ರೈತರಿಗೆ ಕನ್ಯಾ ಕೊಡುವ ಉದಾರತೆ ತಾಯಂದಿರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಯೆ ಹುಡುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಚಿತ್ರನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ, "ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಕಾರುಣ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಕನ್ಹೇರಿ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದದ ಧೂಳಿಗೂ ನಾನು ಸಮನಲ್ಲ. ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕನ್ಹೇರಿ ಶ್ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭದ್ರಾವತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗ ರೈತ" ಎಂದ ನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲಿನಷ್ಟೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗೋವಿನ ಹಾಲು. ಗೋಮಾತೆಯ ಒಳಗಡೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಮಡೊಳ್ಳಿ, ಚಿತ್ರನಟ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತಾರು ಮಠಗಳ ಮಠಾಧೀಶರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕನ್ನೇರಿಶ್ರೀಗಳ ರೈತ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧಡೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
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