ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂನಿಂದ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿವರೆಗೆ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ
19 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ-ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
Published : November 24, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 3:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ಒಆರ್ಆರ್) ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂನಿಂದ ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿವರೆಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೈಲನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 12 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಜತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಐಟಿ ರಫ್ತಿಗೂ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮಾರ್ಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
2016-17ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತ 2 ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಫೇಸ್ 2ಎ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ 2ಬಿ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕೂಡ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಮುನ್ನ ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂನಿಂದ ಮಹದೇವಪುರದವರೆಗೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಗಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 19 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ- ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಫೇಸ್ 2ಎ ಮತ್ತು 2ಬಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬಾಳದ ನಡುವಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೂ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್-ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ-ಹೆಬ್ಬಾಳ ಹಾಗೂ ಹೆಬ್ಬಾಳ-ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮತಿಗೆ ವಿಳಂಬದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಲ ಡಿಪಿಆರ್ ಅನ್ನು ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ವೆಚ್ಚ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಂಪು ಮಾರ್ಗದ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 22 ತಿಂಗಳಿನಿಮದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನೆನೆಗುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಜಾಪುರದಿಂದ ಇಬ್ಲೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಚೆಗೆ, ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ರಚನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಾಹನಗಳು, ವಿಲ್ಲಾಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಈಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲದೊಳಗೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಳವಳಗಳು ಹಾಗೂ ವಾದಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜನರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
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