ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆ: ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆ ಆಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2025 at 3:01 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಯುವ ಜನತೆ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ಅವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ- ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಪತ್ತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರು ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ. ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಂಥ ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸರಾದರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆಕೋರರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯುವಕರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೈತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ಅವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 50 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಕ ಎನ್ಡಿಪಿಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇತರ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬೇಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ, ಅವರನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ, 9, 10ನೇ ತರಗತಿ ಸೇರಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಡಿಡಿಪಿಐ ಮತ್ತು ಡಿಡಿಪಿಯು ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹೇಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?: ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ 9, 10ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಶೇ. 10ರಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಪುನವರ್ಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಚಟದಿಂದ ದೂರು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಾಹಿತಿ ಗೌಪ್ಯ ಇರಲಿದೆ: ಒಮ್ಮೆ ಗಾಂಜಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದರ ಅಂಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶಾಲೆಯವರು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂದೆ -ತಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ(ಬಿಮ್ಸ್)ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಸಮಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಿಟ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ: ಕೆಲವು ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 'ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್' ಕಿಟ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ: ಅದೇರೀತಿ ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಬಹಿರಂಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಉದ್ದಾರ ಆಗಿಲ್ಲ: ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ತಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಹ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆತನದ ಮಕ್ಕಳು ಚೈನ್ ಕಳ್ಳತನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾರೂ ಉದ್ದಾರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿರುವ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರನ್ನು ನನ್ನ 16 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಬುಡಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಯುವಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅನುದಾನಿತ, ಅನುದಾನರಹಿತ ಎಲ್ಲಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ನಿಷೇಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ ರಕ್ತತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ತುರ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.
ಎಂ.ಎಂ. ಕಾಂಬಳೆ, ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪದವಿಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸ್ತುತ್ಯಾರ್ಹ. ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವರಿಗೆ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ದುಶ್ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾದಿಮನಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸರದಾರ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಪ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು
