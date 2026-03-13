ETV Bharat / state

ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದಲ್ಲೂ ವಿರಮಿಸದ 'ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮ್': ರೋಜಾ ಮುಗಿಸಿ ಅಗತ್ಯವುಳ್ಳವರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ

'ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು' ತಂಡ ಉಪವಾಸದ ನಡುವೆಯೂ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

BLOOD DONORS MANGALURU TEAM
ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದಲ್ಲೂ ವಿರಮಿಸದ ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 13, 2026 at 1:58 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು' ತಂಡ ಉಪವಾಸದ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉಪವಾಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು' ಸಂಘಟನೆ ರಕ್ತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಲ್ಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿನ ಸಾವಿರಾರು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಮಂದಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Blood Donors Mangaluru Team
ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಾನಿ (ETV Bharat)

ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ಹಣ ನೀಡಿ ರಕ್ತ ಪಡೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ 'ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು' ತಂಡ ರಕ್ತದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತಾಯಿತು.

ಇಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಥಲಸ್ಸೆಮಿಯಾ ರೋಗಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Blood Donors Mangaluru Team
ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಾನಿಗಳು (ETV Bharat)

ಆದರೆ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ ವೇಳೆ ಉಪವಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪವಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಂಜಾನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 150 ಯೂನಿಟ್ ರಕ್ತವನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

Blood Donors Mangaluru Team
ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದಾನಿಗಳು (ETV Bharat)

"ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕಳೆದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಮಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇರುವುದರಿಂದ ದಿನದ ವೇಳೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ರಕ್ತ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ರಫೀಕ್ ಕುಳಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Blood Donors Mangaluru Team
ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದಾನಿಗಳು (ETV Bharat)

ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾಭಾವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ‘ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು’ ತಂಡದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸದ ನಡುವೆಯೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಲವಾರು ರೋಗಿಗಳ ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

BLOOD DONATION
DAKSHINA KANNADA
ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮ್
BLOOD DONORS
BLOOD DONORS MANGALURU TEAM

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

