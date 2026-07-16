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ಹಗ್ಗದ ಆಸರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಮತದಾರರ ಮನೆಗೆ ತೆರೆಳಿದ ಬಿಎಲ್‌ಒ: SIR ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ

ಓರ್ವ ಮತದಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೊಳೆ ದಾಟಿದ್ದಾರೆ.

DAKSHINA KANNADA SIR ಬಿಎಲ್‌ಒ ಸಮಗ್ರ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಮತದಾರರ ಮನೆಗೆ ತೆರೆಳಿದ ಬಿಎಲ್‌ಒ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 2:10 PM IST

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ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದ.ಕನ್ನಡ): ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್‌ಐಆರ್​) ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಮೀಪದ ಐನೆಕಿದು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಣೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಹೊಳೆಯ ಆಚೆ ಇರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಬಿಎಲ್‌ಒ ಲೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಬಿಎಲ್‌ಎ ಗುಣವರ್ಧನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಳಸುವ ಹಗ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾದರು. ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹೊಳೆ ದಾಟಿದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಹೊಳೆ ಆಚೆ ವಾಸಿಸುವ ಮೂರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮತದಾರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಸೇವಾಭಾವ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಬಾಣೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸೇತುವೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಿತ್ಯವೂ ಇದೇ ಹಗ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.

ಬಿಳಿನೆಲೆ ಬೈಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಬಿಎಲ್‌ಒ ಲೋಹಿತ್​​ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 793 ಮತದಾರರು ಮತ್ತು 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಎಲ್‌ಎ ಗುಣವರ್ಧನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮನೆ-ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದ ಬಿಎಲ್​​ಒ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್‌ಎ ಅವರ ಈ ಸೇವಾನಿಷ್ಠೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಓದಿ: SIR ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್ 8ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ನೂತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ನೂತನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮನೆ, ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಗಣತಿ ನಮೂನೆ ಅರ್ಜಿ ವಿತರಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯಲು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 8ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.

ಜುಲೈ 30ರ ಬದಲಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರೊಳಗಾಗಿ ಮತದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5ಕ್ಕೆ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ 17ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಸ್ಟ್​​ 17ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​​ 16ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
SIR
ಬಿಎಲ್‌ಒ
ಸಮಗ್ರ ಮತದಾರರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
BLO DUTY OF LOYALTY

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