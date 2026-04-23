SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ಶೇ.100 ಸಾಧನೆ; ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನಸಾಗೆ ಶೇ.99ರಷ್ಟು ಅಂಕ
ಸಾಯಿರಂಗ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.
Published : April 23, 2026 at 7:38 PM IST
ಮೈಸೂರು: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ರಂಗರಾವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂಗವಿಕಲರ ಶಾಲೆ (RMSD) 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನಸಾ 99% (617/625) ಅಂಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನಸಾ, ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಸುಜಾತ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ತೋರಿರುವ ಮಾನಸಾ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊರತಾಗಿ ನೃತ್ಯ, ಅಂಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಚೆಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲೇಗಳಂತಹ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಾನಸ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾನಸಾ, ''ನನಗೆ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ರಂಗರಾವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಆಸೆ ಇದೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದರು.
ಸಾಯಿರಂಗ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಧನೆ: ಮೈಸೂರಿನ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಬಿ.ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಯಿರಂಗ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಉಚಿತ ಕಿವುಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ)ಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.
20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 12, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 7 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ (125), ಸಮಾಜ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಕ್ರಮವಾಗಿ 300 ಅಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ 425 ಅಂಕಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 128 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಗೆ 1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ 6ರಿಂದ 10ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಕಿವುಡ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ದಾಖಲಾತಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂ.0821-2496939 ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ವೈ.ವಿ.ರಘುನಾಥಗೌಡ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
