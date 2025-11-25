ETV Bharat / state

ಅಂಧರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ಕಾವ್ಯ; ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ

ಅಂಧರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೂವರಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರುವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವ್ಯ ಸಹ ಒಬ್ಬರು.

blind-cricketer-kavya
ಕಾವ್ಯರ ಫೋಷಕರು (ಎಡಬದಿ) ಕಾವ್ಯ (ಬಲಬದಿ) (IANS)
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯ ಮಧ್ಯೆ ದೇಶದ ವನಿತೆಯರ ಅಂಧರ T20 ತಂಡವೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಅಂಧ ವನಿತೆಯರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾವ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಜಯಮ್ಮ ಅವರು ಮಗಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ನವೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೋಚಕ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೀಪಿಕಾ ಟಿ.ಸಿ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ನೇಪಾಳವನ್ನು 114/5 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು‌‌. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತೀಯರು ಕೇವಲ 12 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 117/3 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ, ಚೊಚ್ಚಲ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದರು.

Awards
ಕಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು (ETV Bharat)

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಬರುವೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾವ್ಯ ಸಹ ಒಬ್ಬರು. ಕಾವ್ಯ ತಮ್ಮ ಆಲ್‌ರೌಂಡ್ ಆಟದಿಂದ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿದ್ದರು.

ಕಾವ್ಯ ಅವರು ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆಯ ಬಳಿಯ ಬರುವೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಚಾರ್ ಕೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಜಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಚಾರ್ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ. ಆಚಾರ್ ದಂಪತಿಗೆ ಐವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಲ್ಕನೆಯವರು. ಮೂವರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ತಂಗಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವಿದೆ.

ಕಾವ್ಯರ ಕ್ರೀಡಾ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಂಧರ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಈಶ್ವರ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಂದು ನೀಡಿದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಹ ಕಾವ್ಯಾರ ಕ್ರೀಡಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವರ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದೆ.‌

Kavya's father and mother were honored
ಕಾವ್ಯರ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ (ETV Bharat)

ಕಾವ್ಯರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರಗಳ‌ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿದ್ದು, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಕಾವ್ಯ, ''ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ರಿಪ್ಪನ್​​ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿೂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಅಂಧರ ವಿಕಾಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿದೆ. ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮರ್ಥನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಓದಿಸಿದರು‌. ಸಮರ್ಥನಂ ಅವರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಸಹ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು‌'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

''ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್​​ಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್​​ನಂತಹ ಸ್ಪೋಟ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿ, ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ‌. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

''ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಿತು. ನೇಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದೆವು. ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ‌'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

''ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ‌ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Kavya's parents
ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಪೋಷಕರು (ETV Bharat)

ಕಾವ್ಯರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ''ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್​​ಗೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಹೋಗಿ ಮಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ನೇಪಾಳ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ದರು. ಮಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣುವವರೇ ಆಟ ಆಡಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅಂಧರು. ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್​​ನಿಂದ ಬರುವ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ರಿಪ್ಪನ್​​ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಓದಿದ್ದಳು. ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್​​ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯಲು ಬರದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಗೋಪಾಲ ಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಾರದ ದೇವಿ ಅಂಧರ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಪಟುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ ಜಯಮ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಸಾಧನೆ ಕಂಡು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾವ್ಯಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್‌ ತರಬೇತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10ಲಕ್ಷ ರೂ‌ಪಾಯಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

