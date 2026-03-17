ಮಂಗನ ಬೇಟೆಗೆ ಎತ್ತರದ ಮರದಿಂದ ಹಾರಿದ ಕರಿ ಚಿರತೆ: ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಮಂಗನ ಬೇಟೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

BLACK PANTHER TRIED TO HUNT MONKEY
ಮಂಗನ ಬೇಟೆಗೆ ಎತ್ತರದ ಮರದಿಂದ ಹಾರಿದ ಕರಿ ಚಿರತೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 17, 2026 at 7:52 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಮಂಗನ ಬೇಟೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಮಂಗನ ಬೇಟೆಗೆಂದು ಎತ್ತರದ ಮರವೇರಿದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮರವೇರಿ ಕುಳಿತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕರಿ ಚಿರತೆ ತಾನು ಏರಿದ್ದ ಮರದಿಂದ, ಮಂಗ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಂಗ, ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದು ಚಿರತೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥ‌ರ್ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು.

ನೂರಾರು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾದ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತೆ ಬೇಟೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರೋಮಾಂಚನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆ: ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆಯೊಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಫಾರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು.

ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಪ್ಪು ಸುಂದರಿ ಈಗ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭದ್ರಾ ಸಫಾರಿಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎರಡು ಚಿರತೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ವಿಶೇಷ.

ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ: ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ವಾಸವಾಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭದ್ರಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಈ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ: 490ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚದರ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ವಿವಿಧ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಕಪ್ಪು ಚಿರತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

