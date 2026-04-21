ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ: ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಸಿಎಂ ಅಸಹಾಯಕರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : April 21, 2026 at 8:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಸಿಎಂ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಿಎಂ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ನಾನು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು. ನಾನು ಸಿಎಂ ಅವರು ಅಸಹಾಯಕರು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಿಎಂಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ನಾನು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಕೂಡ ನಂಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಂಬುವ ತರ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹಳದಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ?. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಮೊಳೆ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ: ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ರಾಜಕಾರಣ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ. ಹರಿಯುವಂಥ ನೀರು. ಹರಿಯುವ ನೀರು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ರಾಜಕಾರಣವೂ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಸಿಎಂ ಅಸಹಾಯಕರಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆದರೂ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅವರನ್ನು ಕೇಳೋದು ಸೌಜನ್ಯ. ಅದರಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಕನಿಷ್ಟ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಕೇಳಿ ವಿವರಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಿವಾದ, ಕ್ರಮ ಎಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗಬಾರದು. ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಮುಸ್ಲಿಂರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.
