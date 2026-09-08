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ಕುಡಿತಿನಿ ತಲುಪಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಾಗ್ದಾಳಿ, ನಾಳೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಪ್ರವೇಶ

ಬಿಜೆಪಿಯ 8ನೇ ದಿನದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುಡಿತಿನಿ ತಲುಪಿದೆ. ನಾಳೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿದೆ.

BJP's foot march reaches Kuduthini town.
ಕುಡಿತಿನಿ ತಲುಪಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 10:53 PM IST

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ಬಳ್ಳಾರಿ: ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕುಡುತಿನಿ ಪಟ್ಟಣ ತಲುಪಿದೆ. ಸಂಡೂರಿನ ಹಳೇ ದರೋಜಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 17 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿ ಕುಡುತಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಳೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕುಡುತಿನಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಗಲು ವೇಷದವರು ಮತ್ತು ಗೊಂಬೆ‌ ಕುಣಿತದವರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕುಡುತಿನಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿತು. ಕುಡುತಿನಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶವನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂಂದ್ರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.

BJP's foot march reaches Kuduthini town.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ (ETV Bharat)

ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಜನರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್​ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅನುಮತಿ ನೀಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದಾಗ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ನೂರು ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಾಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ವಿಜಯೇಂಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷಿ ಹಣ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ ಸಿಕ್ತಿದೆ, ಇಸ್ಪೀಟು ದಂಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಅಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಡೆ ಡ್ರಗ್ ಮಾಫಿಯಾ ಜೋರಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಸವಾಲು: ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಟಿ ರವಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೋ ಕುಡುತಿನಿಯಿಂದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ನಾಗೇಂದ್ರ ಕುಡುತಿನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಾಕತ್ತು, ದಮ್​ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಮರು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಗೃಹಲಕ್ಷಿ ಹಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಾಮುಲು: ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಇರೋ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಡೂರು. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಡೂರು ತಾಲೂಕು. ಆದರೆ ಸಂಡೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಂಡೂರಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

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ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಕಂಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ವಾಗ್ದಾಳಿ

TAGGED:

ಕುಡಿತಿನಿ ತಲುಪಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
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