ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ: ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 15, 2026 at 8:02 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಂಟಾದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ನಮಗಂತೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆೆ ನಾವು ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ಜನ ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಸಂಭ್ರಮವಲ್ಲ, ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರಮಾಲೆಗಳ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಾವಿರ ದಿನಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿಯ ಸಂಕೇತ. ಪೌತಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೂದಿಹಳ್ಳಿ, ಚನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ ಐಬಿ ಕೆಲಸವೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಶಾಸಕರು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, ಕತ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಿದ ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಾವೇಶ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶವಲ್ಲ. ಇದು ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ, ತಿಥಿ ಸಮಾವೇಶ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯೂ ಒಂದು. ಇಂತಹದರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಊಟಾ ಹಾಕಿಸಿತಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಪೌತಿ ಆದವರಿಗೂ ಪಟ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಕೊಡಲು ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಬರಬೇಕಾ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ದಿನ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳೇ ಅವರ ಮನೆ ದೇವರು, ಸಿಎಂರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವಿದ್ದರೂ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪ: ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೋಪಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ಸಾಂವಸಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭು ಪಾಟೀಲ್ ಎಂಬುವವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಂವಸಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 28 ಗುಂಟೆ ಜಾಗವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಮಾಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸ್ಟೇ ಇದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆ ಜಾಗದ ಪಟ್ಟಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಶಂಭು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಕಾಪಿ ನೀಡಿದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಪಟ್ಟಾರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
