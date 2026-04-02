ETV Bharat / state

ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲಿದೆ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 2, 2026 at 9:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಜಯಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ‌.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ‌ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವೀರಣ್ಣ ಚರಂತಿಮಠ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದಾಸ ಕರಿಯಪ್ಪ ಈ ಬಾರಿ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ‌ ಎಂದರು.

ಎರಡು ಕಡೆ ಕಮಲ ಅರಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಾನು ಸಫಲರಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿಯೇ ಹಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ‌.‌ ಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ಸಚಿವರು‌ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಪರಿಣಾಮ ಮತದಾರರ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ.‌ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದ‌ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೆವೆ‌. ಅವರ ಲೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಯಾರೇ ಬಂದರು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ‌. ಸಿಎಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು‌. ಆದರೆ, ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.‌ ಈ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೋ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೋ ಬಿಡುತ್ತಾರೋ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಎಂದರು.‌


ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಜಯನಗರ ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪ: ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸೌಮ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ

ಆಟೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ : ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರದಾಟ ನಡೆಸಿದ ಬಾಣಂತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು

ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ಅಹಿಂದ‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದಿರುವುದು ಯಾವಾಗ?: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರು

TAGGED:

BY ELECTION 2026
B Y VIJAYENDRA
DAVANAGERE DAKSHINA
SHIVAMOGGA
BJP WILL FLY FLAG OF VICTORY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.