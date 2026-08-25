ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ವಜಾಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸೆ.1 ರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ
ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ವಜಾಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 25, 2026 at 2:24 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ವಜಾಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ 'ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ' ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಸೆ.1ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ, ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 10ರ ವರೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಆಗಲಿದೆ. 190 - 200 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜತೆಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ರಾಯಚೂರಿನ ಗುರಗುಂಟಾದಿಂದ ಸೆ.1ಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲೇ ಬೃಹತ್ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ತಗೊಂಡಾಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹ ಕಳೆಗುಂದಿದೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ತಡವಾಯ್ತು, ಪಟ್ಟಿ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ, ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುನಿಸು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಿಎಂ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಟೇಕಾಫ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಾವು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ವಜಾ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ. ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲೇ ನಿಗಮದ ಅಕ್ರಮ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಚಿವ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರೂ ನಾಗೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಕೈಬಿಡಿ ಅಂದಿದ್ವಿ. ಅಧಿವೇಶನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ಯ ಎದುರಿಸದೇ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿತು. ಅಧಿವೇಶನ ಮೊಟಕು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಾಗೇಂದ್ರ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು: ಎಸ್ಟಿ ಮಿಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಆಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಶೇ 7ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ವಿ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿ 3% ಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಳಿಸಿದೆ. ನಾವು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಡವಾಳ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಸಿಎಂ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಜಮೀನನ್ನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಕನಕಪುರ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ನೈಸ್ ಯೋಜನೆ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಇವು ಸಿಎಂ ಆಧ್ಯತೆಗಳು. ಬಡವರಿಗೆ ಯೋಜನೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋದು ಇವರ ಆಧ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.
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