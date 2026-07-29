ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ, ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ?: ಆರ್. ಆಶೋಕ್ ಕಿಡಿ
ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ತಂಡ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಬರಗಾಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
Published : July 29, 2026 at 5:43 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರಗಾಲ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಗೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ತಾಲೂಕಿನ ನೇರ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅರಿಯುವ ಬದಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಶೂನ್ಯ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿ ಇವರು ಸೊನ್ನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿರೋದು 19 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿವೆ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಅಡಿಕೆ ನಾಶಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಂಗಳು ಕೂಡ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ. ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಜನರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರೇ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ: ಇವರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಅನುದಾನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬಳಿ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಬಂಗ್ಲೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗಂಜಿಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕಾವೇರಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಡಲು ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ. ಸಿಎಂ ಆದವರಿಗೆ ಜಲಾಶಯಗಳಿಗಿಂತ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಭೆ ಮುಖ್ಯ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ಭಾಗ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಡೆ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೇವು, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ತಂಡ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಂಡ ಬರಲ್ಲ. ಬರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ತಂಡ ಬಂದಿದೆಯಾ?, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ತಂಡ ವರದಿ ಕೊಡಲಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲು ಹಣ ಇಲ್ಲ. ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮಾಸಾಶಾನ ನೀಡಲು ಹಣ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಇಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಅಡಚಣೆ, ಅಡ್ಡಗಾಲು ಎಂದು ಈವರೆಗೂ ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಿಎಂ ಅವರೇ. ಕೆಆರ್ಎಸ್ನಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯ ಮೈಸೂರಿಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ. 4.5 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿಯುವ ನೀರು 4 ಟಿಎಂಸಿ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ್, ಶಾಸಕ ಬಿ ಪಿ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು.
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