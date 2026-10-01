ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್-7 ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50-60 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
Published : October 1, 2026 at 4:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಫಾರಂ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಗೃಹ ಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಹ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಒಬಿಸಿ, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ 'ನಮೂನೆ-7' ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ 54,000 ಬಿಎಲ್ಎ2ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ 25,000 ಬಿಎಲ್ಎ2 ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 45 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಮತದಾರರ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಇದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲಾ 75% ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಫಾರ್ಮ್-7 ಹಾಕಿ ಆ ಮೂಲಕ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಪಿತೂರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್-7 ಕೊಟ್ಟು ಹೆಸರು ತೆಗೆಸಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಪೂರ್ವಮುದ್ರಿತ ಫಾರ್ಮ್-7ರಡಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
50 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಹುನ್ನಾರ: ಅವರು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಒಬಿಸಿಯನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 10,000 ಫಾರ್ಮ್-7 ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50-60 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್-7ರಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ, ಎಪಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವ ಮುದ್ರಿತ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಫಾರ್ಮ್-7 ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮತ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 80, 90, 150, 200 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ದೂರಿದರು.
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಇದೆಯಾದರೂ ನಮಗೆ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಎಸ್ಐಆರ್ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಈ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ್ನು ಯಾರು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿದರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಎಲ್ಒಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು. ಡಿಸಿಗಳು, ತಹಾಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈತರದ ಮತಕಳ್ಳತನ ಆಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮತದಾರರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರೂ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನವರು ಕುತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಬಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವಾದರೆ, ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಲು ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದು ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ಎಸ್ಐಆರ್ ರದ್ದಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವರ ಬಂಧನ ಆಗುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಎಸ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಂಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರೂ ಬಿಎಲ್ಎಗಳು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3,244 ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 36 ಮಂದಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6 ಜನರು ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ 1,634 ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವರು ಆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 5,000 ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ 8,000 ಫಾರ್ಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಈ ಒಟ್ಟು 13,000 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನೇ ಇವರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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