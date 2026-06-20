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ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಾದಗಳು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ

2028ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಳಜಗಳ ಸರಿಪಡಿಸಿ 2028ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Former Minister Kumar Bangarappa
ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 5:29 PM IST

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ಮಂಡ್ಯ: ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಾದಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಜನಸಂಘಟನೆ, ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ 2028ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಡಳಿತ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು 2028ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಹುಮತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೈತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. 104ರವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ 2028ಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಡಳಿತ ಇರಬೇಕು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2028ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಳಜಗಳ ಸರಿಪಡಿಸಿ 2028ಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಯತ್ನಾಳ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2028ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಮ್​ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ (ETV Bharat)

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನವೆಂಬರ್​ಗೆ ಅವರ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ವಾದ ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಷತ್​ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ ಆಗಿದೆ. ಹಿಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಜಗಳ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಮತದಾನದ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಾದಗಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹಸಿರು ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಡಿಕೆಶಿ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಹಸಿರಾಗಿರುವ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ, ರೈತರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರುವ ಜಾಗ. ತುಮಕೂರು ಕಡೆ ಬರಡು ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್​ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್​ಗೆ ತುಮಕೂರಿನ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಬಿಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಬಿಜೆಪಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು. ಅದೊಂದು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರ ಸಂಘಟನೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳೂ ನೋಂದಣಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಕೂಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

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ಕುಮಾರ ಬಂಗಾರಪ್ಪ
B Y VIJAYENDRA
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