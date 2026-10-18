ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ: ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪ
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
Published : October 18, 2026 at 5:20 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
ರೈತರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಎಪಿ ಕೊಡಲಿ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಬ್ಪು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡೋದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಟೀಕೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಸ್ಎಪಿ ನೀಡಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬರ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಸ್ಎಪಿ ನೀಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ 2500 ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಹಾಕ್ತಿದೆಯಾ?. ನಿಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫಂಡಿಂಗ್- ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ: ಸಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಜೆಪಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿ ಅರಾಜಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ ದೇಶದ ಜನ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಅವರ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಹ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅದು ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಶಿಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಇಳಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿ: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಜನಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಂಬ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಹರಕು ಬಾಯಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ನೀಡಲ್ಲ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಸು ಅನ್ನೋ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಸಿಎಂಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಬರ್ಖಾಸ್ತು ಮಾಡಲಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ತನಿಖೆಯಾಗಲಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಯಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾವ ಭಯದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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