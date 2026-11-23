ಸಿಎಂ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೋಜಿ ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಿಡಿ
B Y Vijayendra Slams State Govt: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 23, 2026 at 11:40 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಟೀಕಿಸಿರುವ ಅವರು, ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಡಿ. ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ ಮರೀಬೇಡಿ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಸರಮಾಲೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೋ ಆ "ಶಿವನೇ" ಬಲ್ಲ ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ... ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ..... ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ... ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ... ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಡಿ... ಮೋಜು ಮಸ್ತಿಗೆ ಮರೀಬೇಡಿ.... ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಸರಮಾಲೆ … ಮಾನ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊಳೆಯನ್ನೇ ಹರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ...ಅದೆಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೋ ಆ *ಶಿವನೇ*ಬಲ್ಲ.. ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲಾ.. ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲಾ... ಅವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ... ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳೋಲ್ಲ... ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗದಗ ಡಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಿದಾರೆ.. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗೂಸುಗಳೊಂದಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೇಳತೀರದು.. ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನಾವಾಗಿಲ್ಲ.. ಬಿಡಿಗಾಸಿನ ಬರಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೂಗು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅಂಧಾದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೊಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ,ರೈತರ,ಬಡವರ ಶಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಟ್ಟದೇ ಬಿಡದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಹಿಡಿಶಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಲಿ ಪಡೆದೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಜನರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.. ಬಹಳ ದಿನ ಈ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡಿಯೋಲ್ಲ... ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಇರುತ್ತೇ... #CongressFailsKarnataka— Vijayendra Yediyurappa (@BYVijayendra) November 23, 2026
ಇನ್ನು ''ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋಲ್ಲ. ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳೋಲ್ಲ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗದಗ ಡಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುಗೂಸುಗಳೊಂದಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಯುತ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಂಕಷ್ಟ ಹೇಳತೀರದು'' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನಾವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಡಿಗಾಸಿನ ಬರಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೂಗು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಅಂಧಾದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೊಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ, ರೈತರ, ಬಡವರ ಶಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಟ್ಟದೇ ಬಿಡದು, ಅವರೆಲ್ಲರ ಹಿಡಿಶಾಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದೇ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಜನರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನ ಈ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ನಡಿಯೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಂತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯೂರಿನ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲವಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಣವನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ ಜಾಹೀರಾತು ಮೂಲಕ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು.
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