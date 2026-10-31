ಮದುವೆಯಾದವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಹೆದರಬೇಕು, ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿ: ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬರೆ ಎಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
Published : October 31, 2026 at 7:35 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ದೀಪಾವಳಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಲು-ಮೊಸರಿನ ಮೇಲೆ 8 ರೂ. ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ಸಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 11 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂಗೆ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬರೆ ಎಳೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಏರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಲಿನ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮೊದಲು ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಭಾರವನ್ನು ಜನ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲಜ್ಜೆಗೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬರೆ ಎಳೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಬೇಕು. ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಭಾರ ಹೊರಿಸಕೂಡದು, ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ದರಗಳು ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಮದುವೆ ಆದವರು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆದರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹತಾಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಲು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಜಾಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಟಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸದ ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಪಟ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಸಿಎಂ ಅವರು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಳಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ಸಿಎಂ ಅವರು ರೈತರ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಾಲಿನ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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