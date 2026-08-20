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ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ RSS ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಲಿ: ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (CWC) ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎರಡು ಚರಣ ಹಾಡುವ ಕುರಿತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BK HARIPRASAD BENGALURU ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಶಾಖೆ ವಂದೇ ಮಾತರಂ NATIONAL ANTHEM
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 20, 2026 at 3:58 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ RSS ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಲಿ.‌ ತಮ್ಮ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಗೀತೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಲಿ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​​​ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (CWC) ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಎರಡು ಚರಣ ಹಾಡುವ ಕುರಿತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.‌ ಇವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಹಾಡುವುದು ಎರಡೇ ಚರಣ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವವರೇ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹಾಕಲಿ, ಪಾಶಕ್ಕಾದರೂ ಹಾಕಲಿ, ಜೈಲಿಗಾದರೂ ಹಾಕಲಿ. ನಾವು ಹಾಡುವುದೇ ಎರಡು ಚರಣ ಮಾತ್ರ. CWC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕುವವರು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಂಗನಾ ಹಾಡನ್ನೇ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್​ಗೆ ತಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನರಹೇಡಿಗಳು. ಇವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್​​ಗೆ ಬರುವ ಧೈರ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದ ನರಹೇಡಿಗಳು ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್​ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಇವರು ಸದನವನ್ನೂ ನಡೆಯಲು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿದವರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್​​ಸಿ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದವರು ನಾಗೇಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಂದೇ ಮಾತರಂಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಪಿತೂರಿ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.

ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ 84 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಚಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.

"ನಮಸ್ತೇ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಎಂಬ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಂತೆ" ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ, ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ರೂ, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ: ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

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B K HARIPRASAD
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ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್ ಶಾಖೆ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ
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