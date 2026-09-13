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ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಠಾಣೆ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಮಾನತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್‌.ಆಶೋಕ್, ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು‌.

BJP PROTESTS DEMANDING SUSPENSION OF T. NARASIPURA STATION INSPECTOR
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಠಾಣೆ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಮಾನತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 13, 2026 at 6:00 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆ ದಿನಗಳಂದು ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ, ಡಿಜೆ ಹಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ತಿ‌.ನರಸೀಪುರ ಠಾಣೆ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.

ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್‌.ಆಶೋಕ್, ಸಂಸದ ಯದುವೀರ್ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಶಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀವತ್ಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮುಖಂಡರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು‌.

ತಿ. ನರಸೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಭಾರೀ ಹೈಡ್ರಾಮ ನಡೆಯಿತು‌. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವಿರುದ್ಧ ದಸಂಸ ಮುಖಂಡರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದಲೂ ಹಿಂದೂ ಹುಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹಗೆ ಜೈ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ: ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಿಥಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಾಲದಂಡಿ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹದೇವಪ್ಪ ಟ್ವೀಟ್: ತಿ. ನರಸೀಪುರ ಇನ್​ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಧನಂಜಯ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, "ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ವಿವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬಗಳು ಜನರ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಿ.ನರಸೀಪುರದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಹಬ್ಬಗಳ ಆಚರಣೆ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯಂತೆ ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಲಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಹಳ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

TAGGED:

MYSURU
ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
T NARASIPURA INSPECTOR
BJP PROTESTS

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