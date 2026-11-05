ದರ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಆಕ್ರೋಶ
BJP Protests Against Price Hike: ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ ಹಾಗು ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.
Published : November 5, 2026 at 3:34 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು/ಮಂಗಳೂರು/ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಗುರುವಾರ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು.
ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗರು ಭಿಕ್ಷಾಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಇದು ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಲೂಟಿ ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು ಐದಾರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಣ ಕೊಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಾಗಿ ಹಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ದುಷ್ಟ, ಲೂಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ-ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನಿಂದಲೇ ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಹಣ ಖಜಾನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಹಣ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ. ಆದರೆ ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ, ಸಂಬಳ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪದ ದರ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮುಚ್ಚುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಟೈರ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಲ್ಲ, ಓಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ತಳ್ಳುವ ಬಸ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂತಹ ಕೀಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೀಳುಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇವರು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ? ಇಂತಹ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ: ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ನ ಪಿವಿಎಸ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಿ.ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಜನವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವವರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಸಮೀಪಿಸಿದರೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಆರು ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ. ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು 14 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ದಸರಾ ಆಚರಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವ ನೀಡಿದರು. ಈಗ ನಾಳೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾವಿರಾರು ಬಸ್ಗಳು ಡಿಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಏರಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಬಾರದು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಜನತೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲುಂಟು? ಹಾಲಿನ ದರವೂ ಏರಿತು, ಬಸ್ ದರವೂ ಏರಿತು, ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಏರಿಸಿ, ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಸಿ, ಜನರ ಆಸೆ ಸಾಯಿಸಿ. ಜನರ ಕೈಗೆ ಚೊಂಬು, ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಇಟ್ಟ ಲೂಟಿ ಸರ್ಕಾರ ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ಧಿಕ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು.
ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗಾಲು- ಶೋಭಾ ಕರದ್ಲಾಂಜೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಲು, ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯದ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರದ್ಲಾಂಜೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲೂ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬರ್ಬಾದು ಮಾಡಿ ಹೋಗಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರಟಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿಸಲು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಇಳಿಸಲು, ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಗಳ ನಾಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರೇ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ರಾಜಕಾರಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪೋಲು ಮಾಡದೇ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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