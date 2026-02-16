ETV Bharat / state

'ಜೆಡಿಎಸ್​ನವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಜೊತೆನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ'

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಆ ನಿರ್ಣಯ ಎರಡೂ‌ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.

BJP state president B.Y. Vijayendra
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ (ETV bharat)
Published : February 16, 2026 at 4:45 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜೆಡಿಎಸ್​ನವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದರು.‌

ದೋಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಜಟಾಪಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವ ವಿಚಾರ ಇದು. ನಾವ್ಯಾರೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ.‌ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಮೈತ್ರಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು, ನಾವ್ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡದೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಆ ನಿರ್ಣಯ ಎರಡೂ‌ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಅನ್ವಯ.‌ ಜೆಡಿಎಸ್‌ನವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ.‌ ಈ ನಾಲಾಯಕ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರು.

ಹಳೇ ಮೈಸೂರು, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಸಂಘಟನೆ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು. ಹಲವು ವಿಚಾರವಿದೆ. ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.‌ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.‌ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ‌ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದರ್ಥ: ಸಿಎಂ ಸುಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಡಿಕೆಶಿಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ, ತಮಗೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿಲ್ಲ ಯತೀಂದ್ರ. ಅದರರ್ಥ ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯತೀಂದ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ರೆ ತಾವು ಸಂಪುಟ ಸೇರುವ ಸುಳಿವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಸಮಯದಾಯದವರು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತನೂ ಯತೀಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ?. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಹಲವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ. ಜನೌಷಧ‌ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು ಸರ್ಕಾರ. ಗ್ರಾಮೀಣ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳ ಕೃತಕ ಕೊರತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಳ್ಳ ದಂಧೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆಯಾ?. ಈ ಅನುಮಾನ ಜನರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಔಷಧಗಳ ಕೊರತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ: ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ವಿರುದ್ಧ ಷಢ್ಯಂತ್ರ ಆಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧವೂ ಷಢ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಕ್ತು‌. ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

