ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕ್ಷೇಪ: ಲೋಪವಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ - ಡಿಕೆಶಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 10, 2026 at 8:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದರು.
ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿವೇಶನ, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಡೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿ ಶೋಕಾಸ್ ನೊಟೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ 7-8 ಲಕ್ಷ, 30 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ, ದಂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಇದು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಈ ತೆರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ವಾಪಸು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಂ ತಂದವನು ನಾನು. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಂ ಕೂಡಾ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಇದು ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್ ಆಯ್ತು. ಐದು ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಐದು ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ದತಿ ತಂದವರೂ ಇವರೇ, ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ತಂದಿರೋರೂ ಇವರೇ. ಇದು ಅನಾಗರಿಕ ನೀತಿ, ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ, ಡ್ರೋನ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.
ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೆರರಿಸಂ. ಒಂದೊಂದು ಪಾಲಿಕೆಗೂ 509 ಕೋಟಿ, 1000 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ಅನಾಗರಿಕ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿ. ಭೌತಿಕ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಹುಡುಕಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ, 2024ರ ಪ್ರಕರಣ 150ರನ್ವಯ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತ, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ದಂಡ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಸುವ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭೌತಿಕ ಸರ್ವೆಯನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡ್ರೋನ್ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವರು ಬಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
24,874 ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್: 24,874 ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 1,760 ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್, ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 895 ನೋಟಿಸ್, ಪಶ್ಚಿಮ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10,662, ಉತ್ತರ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3,352, ದಕ್ಷಿಣ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8,205 ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
