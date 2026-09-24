ರಾಜ್ಯದ ಅನುದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಧಮ್ ಇಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಕ್ರೋಶ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
Published : September 24, 2026 at 4:22 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಧಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೌರಾಡಳಿತ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲೆದೂರಿರುವ ಬರಗಾಲ ಸಂಬಂಧ ಕೇಂದ್ರವು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ನಿಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿದ ಸಚಿವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅನುದಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರಿಗೆ ಧಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರು ಸಚಿವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ವಿರುದ್ದ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಬರೀ ಬೊಗಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಖಯಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಧಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಆಗ ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಾಮ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜಿಡಿಪಿ ಮೇರೆಗೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಶೇ.24.94ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ. ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ 32 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ಸಂಬಂಧ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವ ಪಕ್ಷ ನಿಯೋಗ ಕರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಹೃದಯ ವಿಶಾಲವಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಅರುಣ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಧಾನಿ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೃದಯ ತೆರೆಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
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