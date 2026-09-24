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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬರ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು.

BJP MLC KESHAVA PRASAD HANDS OVER A CHEQUE FOR 1 LAKH TO THE CHIEF MINISTER'S DROUGHT RELIEF FUND
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 8:43 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ‌. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಬರ‌‌ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ನೀಡಿದರು.

ಬರ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್, ಬರದಿಂದ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಬರದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಣಗಿವೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ‌‌. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿಲ್ಲದೇ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಿವೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪಕ್ಷತೀತವಾಗಿ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಿದೆ.‌ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ ಸಭಾಪತಿ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ನೀಡಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ದಿನ ವೇತನ ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್​ಆರ್ ನಿಧಿಯನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

BJP MLC KESHAVA PRASAD
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ
ಪರಿಷತ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್
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DROUGHT RELIEF FUND

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