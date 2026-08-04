ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಆಯ್ಕೆಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ: ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದ ಲಕೋಟೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಆಯ್ಕೆಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 4, 2026 at 7:45 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಸ್ಪೀಕರ್, ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಭಾಪತಿ, ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳು. ಇವುಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವುದು ಶಾಸನಸಭೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಣಕವಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸಭಾಪತಿ ಹಾಗೂ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ಇಡೀ ಸದನದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿರುವವರು. ಇಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಲೋಪವಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Congress never misses an opportunity to lecture others on women’s empowerment. But when it came to forming the Karnataka cabinet, not even a single woman found a place.— Sunil Kumar Karkala (@karkalasunil) August 3, 2026
If you truly believe in women’s representation, you must practice what you preach. Stop the slogans. Walk the…
ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತತೆ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ನಡೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪೂರ್ವನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಚುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ದ್ವಿಮುಖ ನೀತಿಗೆ ಈ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಆದೇಶ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದ ಲಕೋಟೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಆಯ್ಕೆಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ, ಏನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವುದನ್ನು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳು ಆಯಾ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬೇಕೇ ವಿನ: ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕವಾಗುವುದಲ್ಲ.— S.Suresh Kumar (@nimmasuresh) August 3, 2026
ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಿಡಿ: ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳು ಆಯಾ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬೇಕೇ ವಿನ: ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಮೂಲಕ ನೇಮಕವಾಗುವುದಲ್ಲ ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್: ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎ.ಎಸ್.ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಹೆಸರು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಪಸಭಾಪತಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಉಮಾಶ್ರೀ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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